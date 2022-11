Je ne parle pas ici de mon âge. Je ne vous le dévoilerai pas, bien que certains auditeurs fidèles pourraient en avoir une idée approchante.



Je veux parler bien évidemment de musique. Et plus précisément de la programmation de Let There Be Rock aujourd'hui à 20h.



Nous allons partir survoler les années soixante, une fois n'est pas coutume. Et cela faisait bien longtemps que nous n'y étions pas retournés.

Plus de vingt-cinq titres qui ont la soixantaine ou presque (et qui se portent encore très bien !) pour nous régaler les oreilles.



Et, cerise sur le gâteau, c'est le nombre de titres programmés qui explose. En général, et en fonction de la durée des morceaux, ce sont à peu entre 22 et 25 titres qui sont diffusés pendant les deux heures de l'émission.



Avec le reste de la programmation, nous allons largement dépasser les trente titres, pour notre plus grand plaisir, et celui de nos oreilles.

Il y a une raison à cela : à l'époque il était très rare qu'un morceau dépasse les trois minutes. On était plutôt autour des deux minutes trente. Voire moins.



Et si l'envie vous prenait de découvrir ou redécouvrir cette musique gaie et encore le plus souvent insouciante, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘