Quête n°158 : Une nuit difficile

Nous repartons aux frontières du Protectorat, où notre petit groupe lutte pour sa vie au sein de la Tour de Guet 17N.



Le générateur est enfin réparé, malheureusement la tour ne sera à nouveau alimentée qu'à la prochaine tempête de poussière. Hakkal et Bolt pensent qu'elle devrait arriver au petit matin, mais faut-il encore tenir la nuit. Les Cafards semblent plus organisés que prévu, il est même possible qu'ils se rendent compte que la Gatling n'est plus une menace, et si cela devait arriver, cette nuit sera peut-être la dernière...



