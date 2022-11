Quête n°157 : Le Générateur

Aujourd'hui, nous repartons aux frontières du Protectorat, où notre petit groupe lutte pour sa vie au sein de la Tour de Guet 17N.



Cette simple mission de reconnaissance aura vite tourné au désastre. La tour de guet a été facilement atteinte, mais ils ont aussi rapidement constaté qu'elle était attaquée par les Cafards, un clan sauvage qui sévit hors des frontières du Protectorat. Résultat : Murdoch, le protecteur en charge de la tour est gravement blessé, son apprenti est mort, Hakkal, un Jehammetan lui est venu en aide, mais à eux seuls la défense de l'avant-poste est terriblement complexe. Pour couronner le tout, leur arme de défense principale n'a plus de munitions et l'alimentation de la radio est HS, impossible de contacter des renforts...



Retrouvez-nous aujourd'hui à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM, mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la suite de cette aventure !