Quête n°156 : Tour de Guet 17N

Tour de Guet 17N. Cette tour s'élevant au-dessus des prairie au nord de Siege surveille les terres désolées au-delà des frontières du Protectorat, depuis ce qui était autrefois considéré comme le territoire d'Exalt. Elle fait partie de la ligne de défense essentielle qui assure la sécurité des citoyens dans l'enceinte de l'utopie judiciaire – mais elle ne donne plus de réponse.

Cela fait maintenant quelques jours que l'équipe sur place n'a pas envoyé de ping radio à la tour de contrôle principal de Siège, personne ne sait même s'ils sont toujours en vie.



Roll The Dice reprend du service pour une nouvelle saison pleine d'aventure ! Et pour commencer — et à la surprise générale — on part sur du Degenesis ! Vous allez pouvoir retrouver quelques visages familiers partir pour une nouvelle aventure.



Retrouvez-nous aujourd'hui à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM, mais également sur notre Twitch RTD_Radiom pour le début de cette nouvelle saison !