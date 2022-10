Vous avez dit violences ?

Dans cette cinquième émission d'Abistrodenazes, lundi 27 juin 2022 à 19h, nous plongeons dans les méandres de la violence. Nous présentons le site internet Déclic Violence 1 créé par une médecin généraliste qui regroupe une mine d’informations sur le fonctionnement des violences conjugales.



Non exhaustive, la liste des nombreuses violences que les femmes sont susceptibles de subir est abordée ​pour en montrer la prégnance et leurs origines systémiques.



Faire de la radio c’est aussi laisser la place à la spontanéité alors nous abordons librement des thématiques telles que l’action directe et l'autodéfense, en faisant référence à Elsa Dorlin !



Bonne écoute !



Patrice et Morgane