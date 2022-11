Les luttes féministes à travers le monde

Le truculent Tristan vous explique en quoi l’anarchisme n’est pas la démocratie (libérale/représentative), ce qui ne met pas tout le monde d’accord...

On enchaîne sur quelques définitions du sexisme, du féminisme et du genre, ce qui nous emmène faire un voyage dans les temps des luttes féministes à travers l'Histoire 1 (européenne, faut pas déconner non plus) avec le sémillant Patrice.

La vibrante Bérengère vous parlera ensuite des violences sexistes et des voies de guérison possibles 2 puis l’inénarrable Morgane nous entraînera en Iran où les femmes luttent au péril de leur vie 3...

Enfin, nous ferons un détour par l’antiféminisme 4 5 6 avec le grisant roro qui finira in extremis sa chronique par un cinglant « Ni Dieu ni mec ! » [coupé au montage, NDLR].

Tout cela introduit par l’inaugural Étienne.