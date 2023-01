Dérives sectaires, sectes et religions

Le mal-être, les crises, la confusion généralisée, l’affaiblissement de l’esprit critique, le rejet des relations superficielles, la quête d’absolu, l’inquiétude quant à l’avenir, la maladie... autant de raisons qui peuvent mener un jour ou l’autre à glisser vers des réponses tout prêtes, données avec une générosité intéressée, trop lumineuses, trop parfaites, manipulatrices et réellement piégeuses.



Ce que nous appelons sectes, dérives sectaires, religions sont sans doute nées avec l’Humanité. Ancienneté ne veut pas dire sagesse ! Quand une personne se pose une question, une autre lui propose sa révélation !

Du paganisme au New Age, en passant par les polythéismes, les monothéismes, les lectures et relectures des textes sacrés, des horoscopes, des manuscrits mystérieux et ésotériques, le marc de café ou le sang du sacrifié, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les attentes, pour toutes les angoisses. Ces idéologies s'emparent de la spiritualité, de la médecine, du politique ou de la psychologie. Ça finit rarement bien, parfois dramatiquement.



Les autres ne sont pas les seul·e·s à être concerné·e·s.



Si nous n’avions qu’un message à faire passer, ce serait de garder le lien avec une personne dérivant vers les méandres d’une mystique sectaire ou/et complotiste, sans moquerie ni mépris, car elle pourrait être nous-même. Si une personne se fait happer par de telles manipulations mentales c’est qu’elle était en souffrance ou en questionnement. Apprenons à décrypter, à nous entraider pour ne laisser personne en quête de mauvaises réponses perdre pied.



Pour préparer cette émission, nous nous sommes appuyé⋅e⋅s sur les sources suivantes : Le Monde, QAnon : aux racines de la théorie conspirationniste qui contamine l’Amérique 1, Marie Claire, Tabitha's Place : le château où les enfants ne sont pas rois 2, les chaînes YouTube Libre Influence 3 et G Milgram 4, mais aussi le travail d'associations comme l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes 5, l'Association mémoire traumatique et victimologie 6, le Groupe d’Étude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu 7, Méta de Choc 8, l'Association Française pour l’Information Scientifique 9, l'Observatoire de zététique français 10, le Comité belge pour l’analyse critique des parasciences 11, les Sceptiques du Québec 12 ou encore et bien sûr La Miviludes 13 et son rapport d'activité 2021 14.