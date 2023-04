Aujourd’hui lundi 27 mars 2023 à 19h, comme thème de notre émission, une oppression reconnue et conspuée par la majorité depuis des décennies et pourtant toujours présente puisqu’elle continue à véhiculer son lot d’idées reçues : l’antisémitisme !



Alors allons y gaiement :

L’antisémitisme ne date pas d’hier et n’est bien sûr pas apparu avec les nazis.

L’antisémitisme rassemble et mobilise une multitude de représentations et de pratiques discriminatoires suivant les lieux et les époques.

L’antisémitisme ne s’appuie sur aucune réalité scientifique (biologique ou sociale).

L’antisémitisme, sous ses différents noms, peut se contredire lui-même.

L’antisémitisme a existé et existe toujours aussi bien à droite, au centre qu'à gauche (bien que de plus en plus marginalisé).

Tout cela est malheureusement bien pire alors que sa seule raison d’exister est la possibilité pour une majorité d’opprimer une minorité, il n’y en a pas d’autres !



Alors on rappelle des définitions, on fait un peu d’histoire. On essaye de comprendre pourquoi l'antisémitisme a commis de telles atrocités durant la seconde guerre mondiale. Pourquoi existe-t-il toujours et quelles formes peut-il revêtir ? On partage nos expériences et nos analyses, on fait ça pendant deux heures au bistro préféré des nazes et on effleure à peine le sujet bien sûr. Mais la discussion des sobres poivrots que nous sommes vous intéressera peut-être.

Bonne nouvelle : on l’a enregistrée (L'antisémitisme) alors bonne écoute !



Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voici les sources et documents qui ont inspirés et éclairés nos discussions de comptoir.



