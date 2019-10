Les féminicides

Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex augmente en France : déjà 100 au 1er septembre !

Comment en arrive-t-on là, tant sur le plan individuel qu’au niveau de la société toute entière ? Quels sont les mécanismes en cause ? Et comment peut-on les empêcher ?

En s’aidant de quelques parcours et des propositions de loi ou des réflexions associatives, nous essayerons de cerner le problème dans Tu t'es vu quand tabou ?.