Des victoires sociales ?!

Pour sortir de la sinistrose, quel plaisir de parler de victoires sociales !

En débutant une liste loin d’être exhaustive de victoires sociales : congés payés, sécurité sociale, droit à l’IVG, moratoire sur le maïs génétiquement modifié, amélioration des conditions de travail… nous en venons à nous poser une question : et si toutes ces victoires n’avaient été acquises que pour calmer les générations précédentes, pour éviter qu’elles ne renversent ce système inique ?



Il n’est pas difficile d’admettre que ces victoires sont impérieuses et appréciables pour les personnes à qui elles étaient nécessaires pour alléger le fardeau du quotidien. Mais ne cachent-elles pas une évidence sociale ? Pendant que nous soufflons un peu grâce à ces « victoires », les classes supérieures continuent à étendre leur pouvoir sur nos vies, poursuivant leur destruction de la biodiversité, de l’air, de l’eau, des sols, des forêts, des terres agricoles…

Obtenir une augmentation de salaire est-elle une victoire sociale ? Ne vaut-il mieux pas abolir le capitalisme ?

La révolution sociale, écologiste, féministe, antiraciste et libertaire n’est-elle pas empêchée (ou freinée) par le semblant de confort que ces « victoires » ont donné l’impression d’apporter ?

Alors victoire ou frein ? De plus, souvenons-nous qu’un acquis social n’est jamais définitivement acquis !



Question gênante, mais néanmoins indispensable à poser !



Pour alimenter nos réflexions, nous nous sommes appuyé·e·s sur l’ouvrage Feu ! d’Elsa Dorlain 1, Le livre de la jungle insurgée d’Alpa Shah 2 ainsi que des podcasts 3 4.



Patrice et Morgane