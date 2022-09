Accueil et solidarité : RESF

Accompagner les personnes exilées (migrantes, réfugiées...) dans leurs besoins (administratifs, logement, santé, travail, loisirs..). Autour de cette volonté se sont regroupées en 2015 à Castres et le sud du Tarn quelques personnes bienveillantes.



Dans ce cadre, Samedi 17 septembre se tenait à Castres une fête des "Amis-grands" (Amigrants).



Le Réseau éducation sans frontières, ou RESF 1, est un réseau composé de collectifs, de mouvements associatifs, de mouvements syndicaux, de soutiens politiques et de personnes "non encartées"...

Il en est ainsi pour le groupe de Castres comme pour les dizaines de groupes qui existent et agissent sur le territoire.



Aucune hiérarchie. Les décisions se prennent en commun, si possible au consensus.



C'est avec un immense plaisir que les Passeurs de Bougnettes reçoivent jeudi 22 septembre 2022 à 21h, les belles personnes que sont nos invités : Jean Fauché, Marie-Françoise Besombes, Joan et Christian Melon. Ils évoqueront avec nous leurs motivations pour s'engager et présenteront les actions, le fonctionnement, mais aussi les besoins du réseau.

Avec eux nous ferons également un tour d'horizon de leur actualité et des perspectives.



LeS BouGn3TteS SanS Fr0nTièReS