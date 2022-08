Nouveautés

Clarifions immédiatement ce titre.

Dans une première acception on peut le penser en termes de temporalité : les sorties de l'année.

J'ai prévu de partager avec vous des petites choses bien sympas : des extraits des derniers albums de KOBÉ, Burn Out et même le dernier Muse.



Je vous propose un deuxième acception. Tout ce qui entre de nouveau entre mes cages à miel 1.

À ce niveau, et sans tout vous dévoiler, j'ai programmé Rev Theorie, Woods, Kate Nash, entre autres.



Comme les semaines précédentes vous aurez droit à une série française qui démarrera avec MANOPA, et dans laquelle, toujours sans tout dévoiler, vous trouverez We don't care, Nicolas Paugam...

Sans oublier un long extrait de presque 10 minutes d'un des premiers groupes de rock progressif français. J'ai nommé Ange.



Vous savez (presque) tout. Il ne reste plus qu'à vous brancher sur RADIOM et sur Radio Oloron aujourd'hui à 20h. Pour le plus grand plaisir de vos "cages à miel".



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘