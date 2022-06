Ddigt et l'AFIAC chez les bougnettes

« Jeudi 16 juin, les Passeurs de Bougnettes vous invitent à une plongée dans l'art contemporain. Les bougnettes frétillent d'avance de bonheur pour ce prochain rendez-vous. Monique Gatti, présidente et Félix Morel, coordonnateur artistique de l'AFIAC (Association Fiacoise d’Initiative Artistique Contemporaine) 1, dont on connaît l'action et l'engagement en matière d'art contemporain — mais aussi le goût avisé — seront nos invités. D'autant que ces derniers ne seront pas seuls, ils nous ont réservé une surprise. Ils viendront accompagnés de l'artiste qu'ils accueillent actuellement en résidence : Ddigt.



Avec eux nous irons à la rencontre d'un projet artistique de territoire et d'une initiative autant singulière que salutaire, la production et la diffusion d’œuvres contemporaines au plus près des publics.



Nous nous préparons à une belle, belle soirée.



Ingénieur de formation, Ddigt 2 développe un travail artistique où l'expérimentation est centrale.

En résidence depuis plusieurs mois à l'AFIAC, Ddigt propose une approche novatrice, sa démarche permettant d'allier médiation, production, réalisation au contact des habitants. À Fiac, village où est basée l'association, et depuis 20 ans, les habitants ont une culture de la démarche artistique contemporaine. Avec Félix Morel, Ddigt a décidé d'oublier les approches traditionnelles (résidences, exposition,.....) pour ouvrir une voie nouvelle artistique singulière où tout est à inventer et en contact avec les gens.



Dans une deuxième phase du projet, l'aboutissement de la démarche aura lieu lors d'un temps fort le 23 juin à partir de 16h30 et jusqu'à 23 heures. L'artiste proposera plusieurs activités, impliquant les publics dans des moments graves et festifs. Pertinent et impertinent, tel peut se définir le programme proposé auquel les Passeurs de Bougnettes vous invitent, sans hésitation, à participer et que nous découvrirons ensemble jeudi soir.



Depuis 1999 l'action pérenne menée par l'AFIAC permet la sensibilisation de tous les publics à l’art contemporain dans sa diversité. Connue pour son festival des artistes chez l'habitant l'AFIAC a développé également d'autres initiatives tout au long de l'année : des cafés performances, plusieurs résidences d'artistes, des ateliers de pratique artistique. L'association est en pleine période de restructuration (projet artistique, gouvernance) après la période difficile que nous venons tous de traverser.



Mettre l'Art au centre de la vie des gens, en permettre l'accès à tous, favoriser la rencontre entre les artistes et le public, dans la proximité, telle peut être résumée la mission de l'association.



Alors pour tout entendre de l'action de l'AFIAC et découvrir le travail de Ddigt, rendez-vous avec ces belles personnes qui font la promotion de l'art contemporain sur notre territoire, aujourd'hui à 21h sur votre radio active préférée.





LeS BouGn3TteS ConT3mp0RaiNeS