Quête n°150 : Blood and Sand

Cent-cinquante. Quand même !

150 épisodes de Roll The Dice, et un peu plus parce qu'on n'a pas compté le rab. Ça fait un petit quelque chose quand même, ce genre de chiffre rond. On est en tous cas ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure. Cap sur le 200ème !



Pour ce deuxième épisode de Dune, nos joueurs récemment arrivés au sietch Urek vont être présentés au Naib Agnis et à Naratya, la Sayyadina du sietch. Ils espèrent jeter les bases d'une alliance avec le fier peuple d'Arrakis, mais quelque chose me dit que ces guerriers ne se contenteront pas d'un joli sourire comme preuve de la bonne foi de nos joueurs.



Retrouvez-nous jeudi 28 avril 2022 à 19h sur RADIOM et sur Twitch pour la suite de l'aventure !