Quête n°152 : Arrakeen

Bonjour à tous !

Il fait beau, il fait chaud, pourquoi ne pas profiter de l'été qui arrive pour vivre l'expérience d'Arrakeen, la capitale de la planète Dune ? Vendeurs d'eau, palais et assassins se confondront jeudi 26 mai 2022 à 19h pour nos envoyés de la Maison Kourou.



On vous attend nombreux et motivés sur les ondes de RADIOM, le chat et le Twitch !