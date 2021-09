Quête n°134 : L'amitié c'est magique !

Et ouiiiiiiii vous l'attendiez tous ! Non je ne parle pas du retour de Roll The Dice en live les jeudis mais bien de la saison de My Little Poney, le jeu de rôle !

Vous le savez tous, l'amitié c'est magique, vraiment, alors on va éprouver notre amitié pour vos beaux yeux sur ce JDR très controversé dans l'équipe (encore plus qu'INS-MV ou F.A.T.A.L vous vous rendez compte ?).



Mais voilà : nos joueurs se sont tous pris par la main et se sont entre-encouragés pour passer cette dure épreuve, ensemble, comme de vrais amis !



Suivez-les donc à partir de jeudi 30 septembre 2021 à 19h (pétantes des arcs-en-ciel) pour les nouvelles aventures de Zephyr, Mirror Shield et Shaky Clog.



Disponible sur Twitch et en audio description sur radiom.fr évidemment !