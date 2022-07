Quête n°155 : On fait l'bilan (calmement)

Le temps passe, les saisons défilent. Et avec la fin de la campagne de Dune, une nouvelle saison de Roll The Dice se termine. Ça a été une année riche d'évènements, de rencontres, de rires, de plans foireux et de Degenesis.

On vous remercie tous pour continuer d'être fidèles au poste, autant les vieux briscards avec qui on rigole bien sur notre serveur Discord que les nouveaux arrivants, et le vent de fraîcheur qu'ils amènent avec eux.



On s'en fait une p'tite dernière pour la route ? Avant la fin de la saison, on vous propose jeudi 30 juin 2022 à 19h une émission bilan de la campagne de Dune, et de la saison. On vous attend nombreux sur le site de RADIOM et sur Twitch !