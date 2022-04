Bye bye Arno...

Arnold Charles Ernest Hintjens, chanteur, compositeur et acteur Belge plus connu sous le nom de Arno s'en est allé le samedi 23 avril des suites de ce qu'on appelle diplomatiquement — voire même hypocritement — une longue maladie. En fait, cancer du pancréas. Il avait 72 ans.



Difficile de classer Arno dans un style musical précis. À sa panoplie, Rock, Blues (il était aussi harmoniciste), chansons avec des textes souvent touchants. Et ces reprises complètement revisitées et décalées de chansons de divers horizons musicaux. Ajoutez à cela une voix rocailleuse à souhait, qui le fera surnommer le Tom Waits belge. Le tout couronné d'un accent prononcé.

Trilingue, il interprétera ses chansons en anglais, en français et aussi en flamand.



Surtout connu d'un public averti, c'est en 1990 qu'il se fera connaître en France grâce à sa participation à la B.O. du film de Bertrand Blier, Merci la vie

On aurait tant à dire sur ses cinquante années de carrière, qui émergea avec le groupe TC Matic et la chanson Putain, Putain. Suivra une carrière solo dès 1986.



Vous l'aurez compris, la programmation de cette édition de Let There Be Rock fera place à quelques titres de Arno.



Pour le reste, pas mal d'éclectisme, avec une série française en deuxième heure et un démarrage qui va vous bouger un peu... comme d'hab !



Je compte sur vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘