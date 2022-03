Et si on se mettait quelques nouveautés entre les oreilles ?

Nouveautés musicales, vous l'aurez compris.

Il est vrai que Let There Be Rock va souvent puiser sa programmation dans les 70's. La belle époque de l'éclosion du Rock et du Hard Rock.



Et si nous remontons au tout début de la programmation (2007-2010), un titre devait avoir au moins vingt-cinq ans d'âge pour être diffusé dans l'émission.



Ce concept a vite trouvé ses limites car des morceaux beaucoup plus "jeunes" avaient largement leur place dans l'émission.



Le concept a ainsi évolué jusqu'à trouver son équilibre : tout ce qui plaît à mes oreilles est diffusable.

Là au moins, c'est concis, clair et non restrictif !



Nous diffuserons cinq nouveautés demain à 20h. Des titres qui annoncent des albums dont la sortie est prévue dans les semaines qui vont suivre.

Je vais les disséminer çà et là dans la programmation.



Allez ! une petite "exclu" : un extrait du dernier Arcade Fire.



Pour découvrir les quatre autres titres ainsi que le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous demain à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘