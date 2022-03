Nos beaux studios

Futurs studios, devrais-je plutôt dire.



Les auditeurs de RADIOM ne le savent peut-être pas, mais le studio de Radio Oloron de la rue Dalmais va prendre une retraite bien méritée après quarante années de bons et loyaux services.



Radio Oloron va ainsi bientôt prendre possession de ses nouveaux locaux, rue Casamayor-Dufaur à Oloron. Plus vastes, plus accessibles, ces locaux vont permettre d'héberger trois studios, une salle de rédaction, une salle de détente, une terrasse et des bureaux dignes de ce nom pour l'administration.



Actuellement en phase de finition, j'aurai l'occasion de vous présenter, si tout avance comme prévu, le Let There Be Rock du 4 avril prochain depuis le nouveau studio dont vous pouvez voir une photo en accompagnement de cet article.



Pour parler un peu de la programmation, elle a été faite "au fil de l'eau". Un titre en appelant un autre et ainsi de suite. Nous aurons quand même le titre de Salomon 1 qui sera en concert gratuit le samedi 19 mars à Oloron.

Et dans la deuxième heure nous nous offrirons une petite série "douceurs" qu'il ne faut absolument pas manquer...



Et pour ne rien rater de celle-ci, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘