On finira par s'y perdre...

Si cela n'est pas déjà fait !



Les genres musicaux se multiplient presque aussi vite que la musique elle-même.

Pour préparer mes émissions, je vais le plus souvent visiter Wikipedia, le site international de préférence, pour y glaner quelques infos sur les groupes ou artistes.



Sur l'un d'entre eux, je vois toute une ribambelle de styles, dont certains que je découvrais.

Pour le citer, il s'agit du groupe Animal Collective. Parmi les genres musicaux, Experimental Pop est le premier à apparaître.

Soit. On imagine bien que la pop puisse être expérimentale...

Je passe sur Psychedelia, qui est facilement compréhensible. Idem pour Electronic. Il suffit d'ajouter un "a" pour se rapprocher d'un style que je connais.



Mais alors, Freak folk ! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est une première... Et j'ai quand même, on va dire ça comme ça, un peu de "bouteille"...



Vous l'aurez compris, Animal Collective fait partie de la programmation. Mais pas que... Salomon 1 qu'on avait en direct dans le studio la semaine dernière, est aussi dans la liste, de même que nos voisins Palois de We don't care 2.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘