Quête n°144 : Chasseur de trésors ?

NOS jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica sont enfin arrivés à l'Espoir de Salindra et commencent à se renseigner sur la véracité des rumeurs qui les ont emmenés ici.



La colline boueuse s'élève devant eux, majestueuse et solitaire, au beau milieu des vastes étendues boisées de Davokar, l'Espoir de Salindra, enfin ! À peine arrivés qu'ils sont accueillis par Joue d'Argent, une femme semblant être la figure d'autorité locale, qui leur propose rapidement d'acheter une concession sur la colline, occasion que nos aventuriers saisiront pour la parcourir et se renseigner sur les rumeurs locales.



