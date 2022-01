Quête n°143 : L'Espoir de Salindra

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica touchent enfin au bout du voyage et approchent de l'Espoir de Salindra.



L'affrontement est terminé. Le combat fut rude, mais nos aventuriers ont vaincu le Traqueur des eaux qui avait élu domicile sur la coque de la Demoiselle des Flots. Malheureusement, l'affrontement ne fut pas sans perte : le jeune Aka a perdu la vie. C'est maintenant avec un équipage diminué et un passager clandestin que notre équipage espère enfin atteindre l'Espoir de Salindra.



