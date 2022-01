Quête n°142 : Le Traqueur

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica remontent l'Éanor à bord de la Demoiselle des Flots, espérant atteindre l'Espoir de Salindra.



Une journée s'est écoulée depuis la disparition d'Arélo, l'ambiance sur le navire oscille entre la méfiance et la tristesse... Alors que notre petit groupe menait l'enquête, Suria semble observer un ombre étrange suivre le navire, peut-être l'aura de la Demoiselle des Flots ? Si seulement. Alors que la nuit tombe à nouveau, cette fois-ci c'est le capitaine qui disparaît et alors qu'Adélar se ruait à la recherche de l'homme, une large pince chitineuse est sortie de l'eau pour tenter de l'emporter dans les eaux de la rivière !



