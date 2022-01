Concours d'éloquence : « La Baraque à Palabres »

Jeudi 13 janvier, vos Passeurs de Bougnettes reviennent pour la première émission de l'année nouvelle. Avec nos bons vœux, et pour vous chers auditeurs, nous vous avons concocté une belle émission.



Donner la parole est la ligne directrice de notre projet d'émission et nous ne cachons pas notre plaisir à recevoir Franck Fourtanier, co-président de Baraque 21 qui vient nous présenter le projet de la Baraque à Palabres.





Ouvert à tous

Des participants accompagnés

est unspécifique ouvert à tous.Le plaisir des mots, du partage et de la construction du discours est au cœur de ce très beau projet.Permettre à chacun de développer son assurance, sa confiance en soi dans la prise de parole en public ; tel est l'objectif de ce projet.Né d'une proposition d'une adhérente il n'avait pu se concrétiser dans les circonstances particulières que nous avons traversées l'an passé. Il est repris aujourd'hui par un groupe d'animateurs de l'association.Pour cette première édition, dix candidats, ayant plus de 16 ans seront retenus.Dès la fin des inscriptions début février, des compétences seront mises à leur disposition lors d'accompagnements préparatoires : comédien, artiste lyrique, professeurs.... Ainsi les participants seront initiés à la posture, le placement de la voix, l'argumentaire... autant d'éléments utiles à une bonne prise de parole. Utile aux étudiants, stagiaires en formation, mais aussi à tout un chacun dans sa vie personnelle, sociale ou professionnelle.Partenaire du projet, la MJC de Lagarrigue, accueillera ces séances. Les accompagnements dureront jusqu’à la joute verbale finale qui aura lieu le, partenaire de l'événement.La MJC Baraque 21 souhaite ainsi que des citoyens s’engagent à s’inventer une parole commune... pour mieux vivre ensemble.Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de janvier.Envie de vous inscrire ? Envie d'assister ? Vous renseigner ? Pour tout cela et tout connaître de cette initiative, mettez-vous à l'écoute de RADIOMPaR0LeS De BouGn3TteSContact :N'hésitez pas à contacter l'association pour plus d'informations et pour toute inscription :