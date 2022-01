Il est de coutume de souhaiter la bienvenue à la nouvelle année avec tous les vœux qui l'accompagnent. Avec des intentions qui ne dureront guère plus longtemps que le temps de se les dire...



Nous allons quand même nous souhaiter une belle année 2022. Qu'elle soit la plus musicale possible, la plus remplie de spectacles vivants et de partage.



Et cela m'a donné l'occasion d'aller fouiller dans ma discothèque pour essayer d'y dégoter tout ce pourrait se rapporter à "Welcome ou Bienvenido ou encore Bienvenue".

Et j'ai été surpris d'en trouver quinze !

Je ne vais pas tous les programmer. Sachez qu'il y aura quand même du Pink Floyd, et à l'opposé : Guns N' Roses et Green Day.



Je n'ai trouvé que deux "Frenchies" dont un qui chante en espagnol. L'autre c'est le groupe Jad Wio dont vous n'avez jamais entendu parler, ça c'est sûr !



Et, particularité de ce premier Let There Be Rock de l'année, trois titres en espagnol clôtureront l'émission (dont un du "Frenchie" cité plus haut) !



Je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘