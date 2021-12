Inspiration classique

Sans y prêter forcément attention, la musique dite "moderne" qui nous accompagne prend souvent son inspiration parmi les œuvres classiques.



Des Beatles à KISS en passant par Muse pour les anglophones et notre spécialiste français Gainsbourg pour ne citer que lui, se sont approprié (ou ont digéré, c'est comme vous voudrez) cette musique classique qui a dû faire partie de leur formation musicale.



Parmi les groupes cités plus hauts vous avez déjà une partie de la programmation de ce lundi 20 décembre.



Parmi ceux que j'ai retenus : Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Bach.



A vous de trouver qui a inspiré qui !



Pour cela et pour découvrir le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘