Au-delà des dunes

"Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l’esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l’oblitération totale. J’affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu’elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n’y aura plus rien. Rien que moi."



Frank Herbert



Le jeu vidéo et le cinéma sont deux arts qui ont toujours été étroitement liés. Le premier reprend beaucoup de codes du septième art, et certains studios vont même jusqu'à recréer des films bien connus sous la forme d’histoires interactives. Mais les adaptations ne se résument pas forcément à un simple jeu narratif. Beaucoup de licences ont eu droit à leurs jeux originaux. Pour cette émission, nous allons nous intéresser à un univers de science-fiction en particulier, Dune.



En effet avec la sortie du nouveau film de Denis Villeneuve, la saga de Frank Herbert est revenue au goût du jour. Et quelle meilleure excuse pour parler du film que de parler de son adaptation vidéoludique de l'époque ! Après tout, What's The Game Today ? est née de l’émission Jeu Cinéma.



Donc retrouvez-nous mercredi 22 septembre 2021 à 15h pour une émission remplie de news, d'invités et de sable sur What's The Game Today ? !