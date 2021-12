Quête n°141 : Disparition

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica poursuivent leur chemin vers l'Espoir de Salindra à bord de la Demoiselle des Flots.



Après avoir embarqué et commencé à faire connaissance avec les membres d'équipage, nos aventuriers on passé leur première nuit sur la Demoiselle des Flots et une étrange disparition a frappé l'équipage. Arélo a disparu sans laisser de trace... Certains évoquent déjà d'ancienne légende, d'autres cherchent des preuves plus tangibles, alors que les soupçons de certains se posent déjà vers l'érudit Harasto. Mais que s'est-il vraiment passé ?



Retrouvez-nous jeudi 9 décembre 2021 à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour le début de cette nouvelle aventure !