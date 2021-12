Quête n°140 : La Demoiselle des Flots

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica poursuivent leur chemin, désormais à bord de la Demoiselle des Flots ils partent enfin vers l'Espoir de Salindra.



Après une soirée passée à Kurun et quelques indications d'une vieille connaissance de Suria, notre petit groupe a appris le départ d'un petit bateau de transport à faible équipage reprenant le fleuve prochainement qui pourrait certainement les emmener à destination ! Mais ce n'est pas tout : la nuit passée dans la ville fluviale ne fut pas de tout repos pour tout le monde, les rêves de Suria se sont révélés plus troublants qu'à l'accoutumée : signe d'un funeste destin ou d'une trouvaille hors du commun ?



