Quête n°139 : Embarquement ?

Nos jeunes chasseurs de trésors et Novices de l'Ordo Magica poursuivent leur chemin dans l'espoir de trouver un navire qui les emmènera jusqu'à l'Espoir de Salindra.



Notre petit groupe est parti en direction de Kurun, une ville depuis laquelle ils comptent prendre un navire pour se rendre au site de fouille et ainsi éviter les dangers de la forêt. Mais le chemin jusqu'à la ville fluviale est long et Aka commence déjà à ameuter les ennuis en tentant de piller un groupe de voyageurs durant une nuit. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu... Aucun butin et un affrontement qui aurait pu s'avérer désastreux. Après une fuite effrénée au beau milieu de la nuit, nos aventuriers vont pouvoir se poser, reprendre leur souffle et peut-être reprendre leur route vers Kurun.



