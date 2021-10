Jeunesse, Ruralité, Spiritualité : Le MRJC

« Jeunes et ruraux engagé.e.s pour transformer la société », tels sont les premiers mots affichés sur la page d'accueil de leur site, et vous imaginez combien cela m'a interpellé.



Voila qui est intéressant...



Et jeudi 28 octobre 2021 à 21h, vos Passeurs de Bougnettes reviennent sur votre antenne, pour vous proposer de bonnes ondes tant nous avons besoin de nous retrouver. Pour cette émission nous recevons pour la première fois sur RADIOM, le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) 1.



Le titre même l'association porte une identité spécifique et forte : jeunesse, ruralité, spiritualité, dans un mouvement. C'est cette association, ses buts, ses actions, son organisation, ses projets, sa vision du monde actuel que nous vous invitons à rencontrer et interroger à partir de 21h.



Crée en 1929 sous l’appellation JAC (Jeunesse Agricole Catholique), acteur important de l'éducation populaire dans les campagnes durant la première moitié du 20ème siècle, le nom se transforme en Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) dans les années 60, pour s'adapter aux mutations du monde rural et de la société visant d'autres catégories de population du monde rural : les jeunes salariés ruraux, et aussi tous les jeunes en formation scolaire.





Géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans

Enjeux actuels et défis du monde rural

Le MRJC se définit comme :- un mouvement d'éducation populaire, école de la responsabilité. Analyser la société, la comprendre, se former, s'organiser collectivement pour agir.- un mouvement de jeunesse géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans. Permettre aux jeunes de s’investir dans la vie locale, de faire des propositions et exercer pleinement leur citoyenneté au service d’un développement de l’homme et d’une transformation sociale pour plus de justice et de solidarité dans leur milieu de vie : le rural.Plusieurs actions et initiatives sont menées en lien avec ces objectifs de défense de la ruralité et d'émancipation de la jeunesse comme par exemple en Occitanie et dans le Tarn : soirée débat sur les labels agroalimentaires « c'est quoi comme marque ton fromage ?», week-end à la ferme dans le cadre du « salon à la ferme » organisé par la Confédération Paysanne du Tarn, soirée débat sur les liaisons numériques, etc...Pour évoquer les enjeux actuels du monde rural, ses difficultés, ses atouts et potentialités, les questions de jeunesse, l'approche et les actions des acteurs du MRJC pour répondre à ces défis ici et maintenant, il était important de donner la parole à des acteurs locaux. Aussi nous recevrons, animatrice permanente de l'antenne tarnaise et, administratrice bénévole référente de l'antenne. Avec elles nous évoquerons les enjeux actuels du monde rural, ses difficultés, ses atouts et potentialités, les questions de jeunesse, l'approche et les actions du MRJC pour répondre à ces défis aujourd'hui.Rendez-vousavec nos invitées, acteurs engagés. Cuisinez quelques pâtes pour les amis, ou faites monter une pizza, et écoutez RADIOM : c'est à de belles rencontres que nous vous convions.LeS BouGn3TteS De La RuRaliTé