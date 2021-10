Un peu de douceur...

Dans ce monde de douleur...

J'avais d'abord pensé à terminer la phrase avec la formule consacrée "dans ce monde de brutes".

Mais, compte-tenu du contexte (et d'une meilleure rime aussi), j'ai préféré le mot "douleur".



Je disais donc : de la douceur, musicale, sur une grande partie de la deuxième heure. Vous êtes prévenu-e-s. A vous de vous organiser... canapé, casque, lumières tamisées. Vous allez avoir le temps de vous laisser bercer.

Notre manière à nous de lutter contre la douleur ambiante.



Pour le reste de la programmation, il y aura du Rock, un peu de Soul, des petites choses récentes, les cinquante ans des Sparks...

Ce qui est sûr, c'est que nous allons quand même beaucoup nous attarder sur les 70's.



Je vous donne rendez-vous lundi 18 octobre 2021 à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘