« Il y a bien longtemps... »

Si vous avez déjà entendu cette phrase, vous savez certainement de quoi parle cette émission. Une licence tellement populaire que nous avons parlé des jeux issus de celle-ci depuis un moment sur What's The Game Today ?. Un monument de la science-fiction et de la pop culture : Star Wars.



Et quoi de mieux que l'annonce du remake de Knights of The Old Republic à la conférence de Sony pour parler de cette licence riche en jeux vidéo ? Mais ce n'est pas tout : le PS Showcase a eu lui aussi son lot d'annonces très intéressantes et c'est une émission bien remplie qui s'annonce.



Cerise sur le gâteau : vous n'aurez pas à attendre une semaine pour profiter de l'émission ! Nous revenons exceptionnellement cette semaine, aujourd'hui à 15h pour deux heures de plaisir en compagnie de l'équipe de What's The Game Today ?.