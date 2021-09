What's the Gamepass today ?

Vous nous avez manquez, et nous sommes de retour ! (Avec un jour de retard)



On se retrouve enfin après trois semaines sans émission, jeudi 9 septembre 2021 à 15h ! Et on va pouvoir parler d'un événement qui s'est passé pendant notre pause, la Gamescom ! Pas mal d'annonces y on été faites, et ça nous permettra de revenir sur un phénomène qui domine nos consoles et PC depuis quelques temps et que nous mentionnons dans presque toutes nos émissions.



Si vous connaissez notre bingo, vous savez déjà que je parle des gamepass, uplay+ et autres EA plays qui deviennent la norme : les abonnements.



Retrouvez-nous jeudi 9 septembre 2021 à 15h pour une émission toujours très bien préparée en compagnie de l'équipe de What's The Game Today ? sur RADIOM !