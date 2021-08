A moment of respite.

"Nous tombons pour mieux apprendre à nous relever."



C'est la pause pour les g@merz ! Pas de What's The Game Today ? mercredi 25 août 2021 à 15h, mais pour se faire pardonner on va vous mettre le podcast de notre fameuse émission d'Halloween dont on parle tant !



Je vous rassure, on revient vite avec une émission mercredi 8 septembre 2021 à 15h toujours en compagnie d'invités formidables !



Alors rendez-vous à la prochaine émission (préparée en avance, comme toujours) pour toujours plus de bonne humeur, de bingo et de jeux vidéo avec l'équipe de What's The Game Today ? !