Wake up Samuraï...

Dans un futur pas si lointain, le monde est en proie au chaos. Le jeu le plus attendu de l'histoire de l'humanité a créé des émeutes et renversé des mégacorporations. Le système est sens dessus dessous, et seul un petit groupe d'animateurs pourra rétablir l'ordre et la vérité sur le jeu qui aurait dû révolutionner l'industrie vidéo ludique...



Cyberpunk 2077.



C'est en tout cas ce que j'aurais voulu vous dire, mais on sait tous que l'histoire ne s'est pas déroulée comme on l'avait prédit. Et un peu moins d’un an après la sortie du jeu que nous pouvons enfin lui dédier une émission spéciale de deux heures !



Ce sera mercredi 11 août 2021 à 15h en compagnie d'invités de marque, et d'une émission (peut-être) préparée !



Donc, mes choombas, préparez vos cyberdecks et chargez vos cracheurs pour plonger avec l'équipe de What's The Game Today ? dans le monde de Cyberpunk 2077 !