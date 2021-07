New Game +

Il se murmure une légende dans le studiom, le conte d'un groupe d'aventuriers d'un Autre Âge, ayant bravé forums et conventions pour vous apporter l'essentiel de l'information vidéoludique. Mais ils ont aujourd'hui disparu, sans laisser de trace. Certaines personnes disent que l'un d'entre eux serait allé battre Dark Souls avec pour seule manette une banane. Ou encore qu'un autre aurait fait un énième reroll sur World of Warcraft, ou pire, qu'il aurait décidé de passer "diamant" sur League Of Legends !



Oui je sais. Un funeste destin pour ce groupe d'aventuriers, mais ne soyez pas si persuadés de leur fin. Car j'ai entendu une rumeur... Une rumeur qui parcourt le pays. Des gens disent les avoir aperçus aux quatre coins du monde, s'entraînant sans relâche, accumulant connaissances et expérience auprès des plus grands. Et comme le disait la prophétie :

Ils retourneront dans le studio qui les a vu naître, et ensemble ils reformeront l'émission What's The Game Today ? ! Rouleaux de la Mer Morte puis Respawn, XVIe siècle B.Minecraft

Et non vous ne rêvez pas : c'est bien le retour de votre émission de jeu vidéo favorite ! On est repartis pour une nouvelle saison un peut différente des précédentes. En effet l'émission sera désormais le! Oui je sais ça fait moins d'émissions pour moins de plaisir, mais je vous rassure, on est toujours aussi motivés !Alors rendez vouspour la reprise de What's The Game Today ?