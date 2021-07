Un matin de juillet

En ré écoutant ce titre de Uriah Heep je me suis dit que je pouvais démarrer l'émission avec July Morning.



Une chanson d'amour comme les groupes de Hard Rock savent si bien les faire.



Mais, sur ce coup, on est plutôt dans le progressif puisque le titre en question dure plus de dix minutes.



Plutôt "cool" pour démarrer. Et en plus ça colle avec la saison...



Nous continuerons la découverte du dernier album de Alice Cooper.



Nous verrons également comment un grand groupe de Hard Rock a repris le premier titre de leur premier album (1968) en le positionnant comme dernier titre de leur ultime [pour l'instant, on ne sait jamais] album (2020).



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous demain à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘