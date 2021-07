Quête n°132 : Un dernier effort

Aujourd'hui, nous retournons sur les routes du Protectorat pour y retrouver nos protagonistes qui poursuivent leur chemin vers Harm.



L'odeur de décomposition se fait de plus en plus forte dans l'air chaud à mesure que le temps passe. À l'abri du soleil dans la grange, Etta, Vesper, Mika et Kiefer se regardent, dépités. Le constat est sans appel : la charrette ne tiendra pas les quelques heures de voyage qui leur reste, et sans celle-ci, le transport de leur colis risque d'être bien plus compliqué. Que faire ?



Retrouvez-nous jeudi 8 juillet 2021 à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la dernière étape de ce voyage !