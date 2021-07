Et si vous étiez surpris ?

Se faire surprendre, musicalement parlant, n'arrive pas souvent.



Ce moment où, soit on se fige en entendant un air et on se dit mentalement : « Whoo, c'est quoi ce truc ?! », soit on sent que ce morceau résonne en nous sans pouvoir véritablement dire par quoi il a été inspiré.

Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît et à la fois pas du tout.



Déstabilisant...



Le deuxième cas m'est arrivé il a quelques semaines lorsque mon fils m'a fait écouter un titre d'un chanteur qu'il adore. Et la petite question qui a suivi :

– Alors ? ça te dit quelque chose ?

– Dans un premier temps, non. Rien du tout.

– Écoute le piano, derrière !

Je tends l'oreille, et là, je me suis dis : « Eh oui, la mélodie très ralentie de ce piano me dit quelque chose. »

Mais impossible de pouvoir l'identifier.



C'est à ce petit jeu que je vais vous demander de vous prêter lundi 5 juillet 2021 à 20h dans Let There Be Rock.

Et vous allez être surpris. Ça ne colle pas vraiment avec la programmation habituelle.



Si vous avez la réponse et si vous le souhaitez, vous pourrez intervenir sur la page de Let There Be Rock, et bien entendu, on passera l'original dans la foulée.



Pour le reste de la programmation : la suite de la découverte du dernier album d'Alice Cooper, démarrée la semaine dernière. On en profitera pour faire un petit détour musical par Detroit.

Il y aura également une petite séquence "douceur entre les oreilles".



Je vous donne rendez-vous lundi 5 juillet 2021 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘