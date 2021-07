Quête n°131 : Bloqués ?

Aujourd'hui, nous retournons sur les routes du Protectorat, où nos protagonistes poursuivent leur voyage vers Harm !



Sous un soleil brûlant, Etta, Vesper, Mika, Kiefer et leur mystérieuse cargaison sont immobiles sur la route. La figure des deux Spitaliers s'éloigne doucement en direction de Justitian. La rencontre aura été brève, mais a laissé des marques que tous auraient préféré éviter. Après un instant de pause, notre convoi reprend la route, espérant que la fin du voyage se déroule sans encombre. Pour certains d'entre eux, trop de choses se jouent sur ce simple voyage...



Retrouvez-nous jeudi 1er juillet 2021 à 18h (attention, horaire exceptionnel !) dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la suite de cette aventure !