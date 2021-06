Quête n°130 : Une matinée ensoleillée

Il entendit le coup de feu avant de le sentir et alors que le monde s'effondrait autour de lui, tout devint trouble durant quelques instants, l'agitation de Tech-Central se transformant en un brouhaha insensé. Il baissa les yeux. Sa jambe pendait mollement, le genou brisé par la balle, tout était rouge. Un soupir douloureux secoua ses poumons alors qu'il tentait de se traîner un peu plus près de son salut, mais ses bras le lâchèrent. À court de temps, à court de chance. Une dernière pensée lui vient à l'esprit : "Putains de fouille-poussière..."



Nous l'avions annoncé lors de la fin de notre campagne de Knight, pour cette fin de saison nous repartons sur Degenesis : Rebirth ! Et c'est dans l'immense ville de Justitian que nous retrouverons nos quatre protagonistes qui se préparent à accepter un job aussi simple que peu recommandable...



Retrouvez-nous aujourd'hui à 19h dans l'émission Roll The Dice sur RADIOM et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour le début de cette aventure !