On s'fait une face : BJH

Quand les noms des groupes sont composés la tendance est aux acronymes.

CCR pour Creedence Clearwater Revival,

BTO pour Bachman Turner Overdrive, par exemple.



Dans le cas qui nous concerne le BJH (à prononcer à l'anglaise "Bi" "Djé" "eïtche") signifie Barclay James Harvest. Un des groupes anglais de Rock progressif qui a marqué les années 70 et toujours en activité.



L'album dont nous allons "nous faire une face", Gone To Earth date de 1977. J'ai programmé quatre titres, soit l'équivalent de la face A.



Le quatrième titre a une particularité. Je vous en parlerai dans l'émission.



Pour le reste de la programmation j'ai prévu que ça bouge un peu au démarrage pour devenir plus cool vers la fin de la première heure. La dernière demi-heure redeviendra plus animée...



Je compte sur vous lundi 31 mai 2021 à 20h sur Radio Oloron. et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘