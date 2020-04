Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin !

Allez les lapins, on reste encore un peu dans le terrier !



Pour ce vendredi soir, une émission courte pour faire le point sur la semaine, rendez-vous dans At Home ! Comme d'habitude, on fait le récap' sur notre situation, sur les bons plans pour s’aérer la tête et les idées cool qui occupent.



L'air de rien, ce confinement nous fait tous méditer sur nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, et en sortiront forcément de notre part de belles initiatives, de nouveaux élans.



Y a qu'à profiter du temps qu'on nous laisse pour ça (vu qu'on a pas le choix). N'hésitez pas à venir vous exprimer sur le chat, en nous appelant au standard au 09 74 76 81 81 ou en laissant un message sur le répondeur de « 📞 At Home » !



On se retrouve aujourd'hui à 21:00 !