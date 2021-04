Money, money !

C'est en relisant l'article de la semaine passée : Ô temps !... qu'est venue trotter dans mon esprit la maxime : "le temps c'est de l'argent".



Et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser cette question : est-ce que le temps ce n'est vraiment que de l'argent ? Vous avez quatre heures.



Ça l'est certainement pour une catégorie de personnes. Pas pour moi. Mais c'est une excellente transition avec la programmation aujourd'hui à 20h.



Nous allons nous mettre de l'argent entre les oreilles. Peu d'argent français qui puisse sortir de l'ordinaire. Je n'ai réussi à extraire qu'un seul titre qui se rapporte plus à la couleur. Mais bon, je fais avec ce que j'ai en stock — le titre fait 7'12" quand même ! — et sort un peu de la programmation habituelle de Let There Be Rock.



Par contre, du côté dollars et livres sterling, j'ai réussi à "économiser" onze titres.



Vous connaissez maintenant une grande partie de la programmation.



Pour ce qu'il en reste à découvrir, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h sur Radio Oloron et RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘