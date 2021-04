Ô temps !...

Il s'agit bien du début d'un vers devenu célèbre à qui Lamartine demande de "suspendre son vol" dans le poème Le lac en 1820 1.



Inexorablement il défile, et nous n'y pouvons rien.



Enfin si, une bonne manière de l'employer c'est quand même de se mettre de la bonne "zique" entre les deux oreilles.



Donc, nous prendrons... le temps...(ben oui !), pendant la deuxième heure de programmer quelques titres qui y font référence. En français et en anglais.



Il y aura également un original et sa reprise.



Cela faisait aussi longtemps que nous avions diffusé un titre de Dire Straits. Nous nous rattraperons avec morceau de quatorze minutes.



Pour le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous aujourd'hui à 20h, sur Radio Oloron et RADIOM.



- Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘