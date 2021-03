On se fait une face ? The Cure

Il y a un moment que nous n'avions pas pris le temps d'écouter l'équivalent d'une face entière de vinyle.

C'est ce que nous ferons lors de la deuxième heure. Un de mes albums de références, que j'emporterais certainement sur une île déserte...



Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit de The Cure.

De l'album en question j'avais déjà programmé une face entière. C'était mardi 8 janvier 2013 à 20h sur RADIOM.



Je vous ai donné quelques indications et vous brûlez quand même de savoir !?



Il s'agit de Seventeen Seconds, sorti en 1980.



Pour le reste de la programmation cela ne fait jamais de mal de remonter le temps.

- Nous irons survoler les 60's et un peu les 70's.

- Un long titre de Alan Parsons de 1984.

- Une série française avec Gavroche, évidemment, mais aussi Manopa, bien sûr, et quelques autres dont vous aurez la surprise...



Je vous donne rendez-vous lundi 29 mars 2021 à 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron ! 🤘