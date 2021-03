Ce dimanche on ouvre le Good Sound For Good People, avec un track du terrible groupe Setenta tiré de leur album Latin Piece Of Soul. Je vous avais sorti une spéciale cette année sur leur nouvel opus Materia Negra, le tout toujours chez Hot Casa Records (lire Setenta for Good People !). Là, on repart dix ans en arrière ! Ça démarre fort ce premier dimanche printanier !



J'espère vous retrouver bientôt en vidéo stream des Ateliers !



Que cette heure dimanche 21 mars 2021 à 11h vous soit la plus groovy possible !



Bonne écoute ! One love, Soul Safari