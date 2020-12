Setenta for Good People !

Ce dimanche, l'émission un peu particulière, elle démarre sur un morceau de Tim Maia et s’enchaîne sur une grosse demi-heure pour vos fraîches oreilles RADIOMisées avec les nouveaux titres du superbe nouvel album du groupe parisien Setenta : Materia Negra, sorti cette semaine !



Je vous laisse apprécier ce groove latin intemporel et musclé quand il faut.



Sur ce cinquième album, sorti celui-ci chez Latin Big Note vous trouverez :



Osman Jr : chant, percussions

Florian PELLISSIER : Rhodes, moog, Clavinet, voix

Tchoubine COLIN : Timbales, voix

Mat EDWARD : Batterie, voix

Laurent GUILLET : Guitare, voix

Fabien HILY : Congas, voix

Virgile RAFFAËLLI : Basse

La fin du radio show reste as soul as possible de la prise unique, en direct de la casa Soul Safari One love and see you soul !Laurent Soul Safari